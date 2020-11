Julian Reim veröffentlicht seine erste Ballade »Eine Welt Entfernt« und überrascht mit Grusel-Musikvideo

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Über ein Jahr ist es nun schon her, seitdem Julian Reim bei seinem allerersten großen Solo-Auftritt im „ZDF Fernsehgarten“ ein Millionenpublikum begeisterte. Mit seiner 2019 veröffentlichten Debütsingle „Grau“ hat der Kölner demonstriert, dass Talent durchaus in den Genen liegt: Bereits im Alter von 13 Jahren rockte er an der Seite seines berühmten Vaters, Matthias Reim, während einer gemeinsamen Performance die „Willkommen bei Carmen Nebel“-Show. Heute steht der Sänger, Musiker und Producer, der am 03.11. seinen 24. Geburtstag feiert, längst fest auf eigenen musikalischen Beinen, wie Julian Reim erneut mit seiner neuen Single beweist. Nach diversen gefeierten TV-Auftritten beim „Schlagerboom“ oder der Auszeichnung zum „Shootingstar des Jahres“ im Rahmen der „Eins der Besten“ legt Julian nun mit „Eine Welt Entfernt“ einen bittersüßen Ohrwurm der Spitzenklasse vor!Julian Reim schreibt alle Songs selbst und produziert sie mit seinem kleinen Team in den Studios von Team 33 Music (Executive Producer: Luis Rodriguez) auf Mallorca. Obwohl er einen großen Namen trägt, der naturgemäß mit einer gewissen Erwartungshaltung verbunden ist, bleibt sich der Twenty-Something musikalisch treu und sucht sich mit seinem markanten Signature-Sound zwischen Pop und modernem Schlager einen ganz eigenen Weg. Seine im vergangenen Jahr erschienene Debütsingle „Grau“ konnte bisher weit über zwei Millionen Streams und bald zwei Millionen YouTube-Views generieren. Auch der im Sommer releaste Nachfolge-Track „Euphorie“ hat bereits die 500.000-Views-Marke geknackt. Mit „Eine Welt Entfernt“ schließt Julian Reim nun nahtlos an diese Erfolge an.Pünklich zum Singlerelease am 06.11. erscheint auch das Musikvideo zu „Eine Welt Entfernt“. Produziert wurde das Video von Step.2 TV, die auch schon für das Musikvideo zur letzten Single „Euphorie“ verantwortlich zeichneten. Gedreht wurde dieses Mal in Berlin unter Einhaltung aller geltenden Richtlinien zum Umgang mit der COVID-19 Pandemie.„Eine Welt Entfernt“ Video:Auf „Eine Welt Entfernt“ zeigt sich Julian Reim von einer bisher noch unbekannten Seite, von der ihn seine Fans noch nie erlebt haben: Legte er mit dem Vorgänger-Song „Euphorie“ einen ausgelassen groovenden Partytrack zum Tanzen und Feiern vor, so gibt sich der Musiker auf der intimen und auf das Wesentliche reduzierten Liebesballade überraschend romantisch, sensibel, verletzlich und hoch emotional. Julians markantes Stimmtimbre verbindet sich mit einer verträumten Ukulele und eindringlichen Streichern zu einer berührenden, zeitlosen Gänsehautmischung. Wie alle Songs trägt auch seine neue Single autobiografische Züge, mit denen sich das Publikum jedoch sofort identifizieren kann. „Eine Welt Entfernt“ ist eine besondere Liebeserklärung für einen besonderen Menschen. Eine unzerstörbare Verbindung, die selbst die größten Hindernisse und Entfernungen überwindet.Die neue Single „Eine Welt Entfernt“ ist ab sofort erhältlich.