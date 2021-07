JASON MRAZ veröffentlicht Ska Version von "LUCKY" im Duett mit Emily King – DELUXE EDITION seines Albums "LOOK FOR THE GOOD" (VÖ 16.07.)

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



“Lucky (feat. Emily King)” ist Teil der Deluxe Edition seines Albums “Look For The Good”, das am 16. Juli veröffentlicht wird. Das Deluxe Album enthält zusätzlich zu allen Songs von “Look For The Good”, drei unveröffentlichte Versionen seiner größten Hits “Make It Mine”, “Lucky”, und “I’m Yours”.“Lucky (feat. Emily King)” Audio:“Die Welt hat sich verändert und damit auch die Musik”, sagt Mraz. “Für die Deluxe Edition von “Look For The Good”, haben wir einen stilistischen und musikalischen Flashback gemacht. Die Band und ich haben ‘Make It Mine’ in eine Live Ska Version für die Sommertour verwandelt, ‘I'm Yours’ von einem Reggaetrack zu einer smoothen Slow Jam Nummer gemacht, und ‘Lucky’ mit der unvergleichlichen Emily King in eine völlig neue Sphäre geschossen. Und es gibt noch mehr, ich kann es nicht abwarten es Euch zu präsentieren!”Am 30. Juli beginnt Jason Mraz’ “Look For The Good Live!” US-Tour mit 20 Shows mit seiner 13-köpfigen Reggaeband.“Look For The Good”, veröffentlicht im Juni 2020, enthält Gastauftritte der Schauspielerin und Comedian Tiffany Haddish sowie der Reggae Ikone Sister Carol. Mraz kündigte am Tag der Veröffentlichung des Albums an alle Einkünfte aus dem Verkauf von “Look For The Good”, inklusive der Vorauszahlung, die er von seiner Plattenfirma erhielt, an non-profit Organisationen zu spenden, die sich für die Förderung und Gleichstellung von Black Lives einsetzen.“Look For The Good” (Deluxe Edition) TracklistingPart 11. Look For The Good2. Make Love3. My Kind4. Good Old Daze5. You Do You (feat. Tiffany Haddish)6. Wise Woman7. Take The Music8. Time Out (feat. Sister Carol)9. DJ FM AM JJASON10. Hearing Double11. The Minute I Heard Of Love12. GratitudePart 2 (exklusiv auf Deluxe Version)1. I’m Yours (Deluxe Version)2. Lucky (feat. Emily King)3. This Is What Our Love Looks Like4. Make It Mine (Ska Version)5. Before It All Ends6. Be Where Your Feet Are