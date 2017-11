Helmut Lotti – "The Comeback Album – Live in Concert" – die brillante Live-Show als CD, DVD und Geschenk Edition (VÖ 01.12.) – Trailer jetzt online – ab 14.12. auf Tour

The Comeback Album – Live in Concert (Trailer):Aus der persönlichen Bestimmung heraus: „Ja, ich möchte Helmut Lotti sein“, erwuchs die musikalische Konsequenz, „The Comeback Album“ bewusst groß zu arrangieren. Um die 100 Menschen haben am Ende an dem Album mitgewirkt. Diese Klanggewalt galt es nun in die Konzerthallen zu bringen, was zusammen mit dem bewährten Golden Symphonic Orchestra problemlos gelang. Auch Helmut Lotti fühlte diese Energie und Spielfreude: „Nach den ersten 15 Minuten bei meinem ersten Konzert in Osnabrück, hatte ich das Gefühl, als ob ich nie weg gewesen wäre. Die Freude, die ich habe, wenn ich für ein begeistertes Publikum singe, ist mit nichts zu vergleichen.“ Die charmante Bühnen-Show, die vielseitige Songauswahl, die das neue Album konsequent in den Mittelpunkt stellt, sowie Lottis charismatische Bühnenpräsenz machen die Tournee zu einem der Konzert Highlights der Jahre 2016/17. Die Show ist in Deutschland übrigens gerade wieder angelaufen und wird seine Fans noch bis Ende Februar 2018 begeistern.„The Comeback Album – Live in Concert” wird am 1. Dezember 2017 als CD, DVD, Geschenk Edition inkl. CD, DVD, handsignierter Autogrammkarte, Brillenputztuch, 2018 Standkalender, Kühlschrankmagnet und Download veröffentlicht – das Comeback Studioalbum ist weiterhin als CD und Download erhältlich.TOURDATEN:14.12.2017 – Tuttlingen, Stadthalle15.12.2017 – Ulm, CCU16.12.2017 – Frankfurt/Main, Jahrhunderthalle17.12.2017 – Fulda, Esperanto-Halle20.12.2017 – Zwickau, Stadthalle Zwickau21.12.2017 – Münster, Halle Münsterland22.12.2017 – Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle23.12.2017 – Dortmund, Westfalenhalle 3a27.12.2017 – Aachen, Eurogress28.12.2017 – Siegen, Siegerlandhalle29.12.2017 – Rostock, Stadthalle30.12.2017 – Bremen, Musical-Theater11.01.2018 – Saarbrücken, Congresshalle14.01.2018 – Nürnberg, Meistersingerhalle21.01.2018 – Lübeck, Musik- und Kongresshalle22.01.2018 – Dresden, Kulturpalast23.01.2018 – Halle/Saale, Steintor Varieté24.01.2018 – Berlin, Tempodrom26.01.2018 – Hannover, Theater am Aegi27.01.2018 – Schwerin, Sport- und Kongresshalle20.02.2018 – Flensburg, Deutsches Haus