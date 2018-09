Helmut Lotti – das neue Album "Soul Classics In Symphony" (VÖ 28.09.)

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Der Originaltitel „My Girl“ zählt zu den größten Klassikern des Motown-Labels und bescherte den Temptations 1965 ihren ersten Nummer-Eins-Hit in den US Billboard Charts mit Leadsänger David Ruffin. Geschrieben wurde der Song von Miracles-Legende Smokey Robinson und Ronnie White. Lotti stellt mit der Auswahl der Single (und des Albumtracklistings) seinen ausgezeichneten Geschmack in Sachen Soul und sein Talent für melodische und romantische Musik unter Beweis."My Girl" hören:Helmut Lotti: “My Girl ist vielleicht das beste Beispiel dafür, welche Art von Soul ich auf diesem Album rüberbringen möchte. Sehr romantisch und in diesem Fall auch ziemlich originaltreu, ist dies der Opener meiner Soul Classics In Symphony. Die Qualität der Aufnahme von Motown war zwar sehr entscheidend für den Sound, aber – wie auch hörbar – technisch limitiert. Mit Hilfe von modernen Aufnahmetechniken lasse ich es nun zeitgenössischer klingen; aber natürlich mit Respekt für das ursprüngliche Arrangement. Ich habe dieses Arrangement als Grundlage benutzt und es mit einem symphonischen Intro zusammengesetzt. Aufgrund der Aufnahmequalität klingt es klar und etwas cleaner, aber das passt mir.“„Soul Classics In Symphony“ von Helmut Lotti erscheint am 28. September 2018 als CD, Download und Stream. Gleichzeitig geht Helmut Lotti mit Orchester auf eine gleichnamige Tournee durch Deutschland, Österreich und die Schweiz.TRACKLIST:01. My Girl02. Wonderful World03. Bring It On Home To Me04. If You Don't Know Me By Now (Duet with Edsilia Rombley)05. So You Win Again06. No More Wasted Years07. If I Could Turn Back The Hands Of Time08. Easy09. Down The Aisle Together10. I'd Rather Go Blind11. What Becomes Of The Brokenhearted12. A Beautiful Life13. Hallelujah I Just Love Her So14. Purple Rain„SOUL CLASSICS IN SYMPHONY“ TOURNEE 2019:15.01.2019 – Mannheim, Mozartsaal16.01.2019 – Frankfurt, Jahrhunderthalle17.01.2019 – Cottbus, Stadthalle18.01.2019 – Chemnitz, Stadthalle19.01.2019 – Chemnitz, Stadthalle24.01.2019 – Bremen,, Metropol Theater25.01.2019 – Hamburg, Laeiszhalle26.01.2019 – Düsseldorf, Capitol Theater27.01.2019 – Bielefeld, Stadthalle31.01.2019 – Leipzig, Gewandhaus01.02.2019 – Ilsenburg, Harzlandhalle02.02.2019 – Rostock, Stadthalle03.02.2019 – Oldenburg, Kongresshalle04.02.2019 – Berlin , Verti Music Hall06.02.2019 – Lübeck, Musik & Kongresshalle07.02.2019 – Dresden, Kulturpalast08.02.2019 – Siegen, Siegerlandhalle09.02.2019 – Heilbronn, Harmonie10.02.2019 – Saarbrücken, Congresshalle12.02.2019 – München, Philharmonie Im Gasteig13.02.2019 – Tuttlingen, Stadthalles15.02.2019 – Stuttgart, Liederhalle16.02.2019 – Kassel, Stadthalle17.02.2019 – Regensburg, Audimax18.02.2019 – Hannover, Theater Am Aegi22.02.2019 – Freiburg, Konzerthaus23.02.2019 – Koblenz, Rhein-Mosel-Halle24.02.2019 – Dortmund, Konzerthaus26.02.2019 – Wien, Stadthalle F27.02.2019 – Zürich, Theater 1128.02.2019 – Nürnberg, Meistersingerhalle05.03.2019 – Flensburg, Deutsches Haus