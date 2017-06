Grazia & Jay – das Album „Il Numero Due“ (VÖ 23.06.) mit jeder Menge Amore und Geschichten aus dem Leben

Das "Amore Mio" Video:Grazia Gioffre und Peter Gielgen alias Jay sind auch im richtigen Leben ein echtes Dreamteam. Ihre spürbare Harmonie verleiht jeder Veranstaltung das Prädikat „Wohlfühloase“. Zwei absolute Vollprofis: stimmgewaltig, sympathisch und stets bereit, alles zu geben. Kein Wunder also, dass die Erfolgsproduzenten Stefan Pössnicker (Andrea Berg / Fantasy u.v.m.) und Armin Pertl (Nicole / Ireen Sheer u.v.m.) Grazia und Jay zu einer höchst kreativen Studio-Session einluden. Daraus entstanden 12 deutschsprachige und extrem hitverdächtige Schlager-Songs, die das brandneue Album mit dem Titel "Il Numero Due" ausmachen.Über die Zusammenarbeit gerät Jay ins Schwärmen: "Wir wurden tatsächlich von Armin Pertl und Stefan Pössnicker entdeckt. Nach ersten Probeaufnahmen und ersten Songvorschlägen wurden wir vom ersten Moment an in Komposition und Text mit integriert. In diesem vierer Team hat sich Jeder auf seine Stärken konzentriert. Nach dem Motto, „das Bessere gewinnt“, war es eine wunderbare Produktion. Das Ergebnis ist ein musikalisch sehr abwechslungsreiches Album, in dem wir unsere gesanglichen Fähigkeiten und Qualitäten wirklich ausleben durften."Dank der gebürtigen Italienerin Grazia ist das neue Album stets mit einer ordentlichen Prise Dolce Vita gewürzt. Der Titel des Albums "Il Numero Due" ist also auch Programm: "Bis auf zwei bearbeitete Cover-Versionen sind es ausschließlich eigene Titel. Hier geht es textlich tatsächlich immer um uns zwei. Es sind Geschichten aus unserem Leben, aus unseren Erfahrungen. Auf jeden Fall geht es irgendwie immer um die Liebe und das Leben", so Grazia über das neue Werk.