Enna Le »Time of Change (I’ll be alright)« – das Video jetzt!

Video „Time of Change (I’ll be alright)“:Die Produktion ist international und deshalb in Englisch. Die Sprache passt besser zum Sound und verbindet die Menschen weltweit. Enna Les Song „Zeitenwende“ wurde hierfür von Michelle Leonard in das Englische übersetzt.Enna Le ist persönlich und musikalisch stark von ihrer Heimatstadt Berlin geprägt, die Stadt inspiriert sie immer wieder aufs Neue. Im angesagten Multikulti Künstler- und Szeneviertel Neukölln hat sie ihr Studio, wo sie Songs für sich und andere schreibt und mit anderen Musikern und Produzenten arbeitet. Der Name ihres Albums „Großstadtkind“ kommt also nicht von ungefähr. Enna Le macht keine Kompromisse, sie geht ihren Weg in der Gewissheit, in der Spur ihres Lebens zu sein und zu bleiben. Die Musik von Enna Le ist eingängiger aber markanter Synthie-/Elektropop und hat viele Facetten, in die man eintauchen kann, wie in ihr geliebtes Berlin.Die neue Enna Le Single „Time of Change (I’ll be alright)“ ist ab sofort erhältlich.