Enna Le »Rumors« – Single und Video out now – positive Vibes in schweren Zeiten

„Rumors“ ist ein Neubeginn für Enna Le, die nach dem Tod ihres Produzenten José Alvarez-Brill eine Pause eingelegt hatte. Im Text des Songs sind ihre Erfahrungen aus und mit dieser Zeit verarbeitet, die neben dem Verlust auch von vielen Schwierigkeiten begleitet war. Doch ihre positive Sicht auf das Leben hat sie immer behalten und so ist „Rumors“ vor dem Hintergrund dieser traurigen Erfahrung dennoch ein positiver Song. Letztendlich will Enna Le mit einer gewissen Leichtigkeit auf schwierige Momente im Leben sehen und diese mit Hilfe ihrer Musik „aufarbeiten“.„Rumors“ Video:Für Enna Le beginnt nun eine neue Zeit – mit neuen Einflüssen, neuem Look, neuen Songs und einem Blick nach vorn!Veröffentlichung „Rumors“ (dance mix/ official vers.) mit Video (video cut) - 07.05.2021Veröffentlichung „Rumors“ (vintage mix) – 21.05.2021