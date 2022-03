Egon Werler - „Genug geschwiegen“ Die Debütsingle des „The Voice Kids“ 2021 Gewinners - VÖ 04.03.2022

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Zustimmen & Inhalt laden Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von Youtube

Über 50.000 Follower sammelte er über Nacht auf Instagram. Noch viel mehr haben seit dem „The Voice Kids“-Finale auf neue, eigene Musik von ihm gewartet. „Genug geschwiegen“, das ist auch eine Botschaft an diese Fans: Ich bin jetzt da!„Genug geschwiegen“ (Official Music Video):Im vergangenen Jahr hat Egon Werler unermüdlich geschrieben und ein Team von Musikern und Produzenten um sich gesammelt, mit denen er seine musikalische Vision nun verwirklichen kann. Er ist seinen Weg unbeirrt weiter gegangen, auch gegen alle Widerstände, die man dabei überwinden muss.„Genug geschwiegen“ handelt von Zorn und Enttäuschung, aber auch davon, wie man beides überwindet, weil die Liebe zur Musik stärker ist. Man hört hier einem Künstler zu, der seine Fesseln abstreift und zu sich selber findet. „Genug geschwiegen“: Das ist ein Song, der Mut dazu macht, das zu tun, woran man glaubt – egal, was die Anderen von einem verlangen: „Ich brauch dich nicht, um ich zu sein – ich geh jetzt meinen Weg allein!“„Genug geschwiegen“, die Debütsingle von Egon Werler, ist ab sofort als Download und Stream erhältlich.