"Das große Adventskonzert" Das Studioalbum zum traditionellen Adventskonzert (VÖ 27.11.) Ein Weihnachtsalbum mit dem Dresdener Kreuzchor, Peter Maffay, Samuel Koch u.v.m.

Was 2015 im Rahmen der Feierlichkeiten zum Jubiläum des weltberühmten Dresdner Kreuzchorsbegann, ist mittlerweile zu einem der größten und schönsten Weihnachtsevents in Deutschland geworden: flankiert von Stars aus der internationalen Musikwelt präsentiert einer der besten Knabenchöre der Welt die bekanntesten Weihnachtsmelodien in klassischen und modernen Arrangements. Pünktlich zum Weihnachtsfest 2020 ist nun endlich auch das neue Studioalbum erhältlich.Das neue Album bannt die einzigartige Atmosphäre dieses besonderen Events auf Doppel-CD und bringt sie ins Wohnzimmer. Im Zentrum steht der acht Jahrhunderte alte Dresdner Kreuzchor unter der Leitung von Roderich Kreile. Begleitet wird er dabei vom eigens gegründeten Cross Bell Orchestra: renommierte Band- und Studiomusiker aus ganz Deutschland, die unter der Leitung von Peter Christian Feigel auch für das Studioalbum die perfekten musikalischen Partner der Kruzianer sind. Feinfühlig und mit großer Spiel- und Singfreude erwecken sie die anspruchsvollen Arrangements der Weihnachtsklassiker zum Leben.Trailer aus dem Stadion:Auf dem Album sind neben alten Bekannten des Adventskonzerts auch neue musikalische Partner des Kreuzchors zu hören: Im Duett mit dem Chor verzaubert Rocklegende Peter Maffay mit seinem Tabaluga-Hit „Nessaja – Ich wollte nie erwachsen sein“, während die finnische Starsopranistin Camilla Nylund mit den Kruzianern die Atmosphäre des skandinavischen Weihnachtsfestes nach Deutschland holt. Auf allen Bühnen der Welt zu Hause und mit „O holy Night“ und „Adeste fidelis“auch Gast auf dem Album ist Tenor Klaus Florian Vogt. Musical- und Soul-Akzente setzt Sabrina Weckerlin, die dem besonderen Genremix eine weitere Facette hinzufügt. Gleiches gilt für die finnische Trompeterin Tine Thing Helseth und ihren ganz eigenen Weihnachtssound. Die Weihnachtsgeschichte aus dem Lukas-Evangelium, gelesen von Samuel Koch, rundet das neue Studioalbum ab.Auch die Entstehung verdeutlicht, dass es sich bei diesem Album um etwas Besonderes handelt: unter strengen Hygiene-Bedingungen mussten die Aufnahme wie bei einer Pop-Musik-Produktion aufgeteilt stattfinden – von der Band über die einzelnen Stimmgruppen bis zu den Solisten –, was insbesondere für die Kruzianer eine ganz neue Herausforderung darstellte, die sie bravourös meistern. Durch das Engagement aller Beteiligten entsteht so trotz aller Widrigkeiten ein Album, das ein Stück Normalität in ein außergewöhnliches Weihnachtsfest bringt.EPK mit Studiomaterial: