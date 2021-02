Chris Cronauer knackt mit »Diese eine Liebe« Lyric-Video 50.000 Views

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Zustimmen & Inhalt laden Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von Youtube

Chris Cronauer hält mit „Diese eine Liebe“ aus gutem Grund dagegen. Er setzt auf Langlebigkeit und die verbindliche Aussage „Ich liebe dich“, die auch besteht, wenn das Leben zu einem anderen Menschen gewiesen hat. Der 24 Jahre junge Bayer ist ein moderner Traditionalist. Auf dem Land aufgewachsen, erlebte er schon früh, wie kraftgebend das Geben der Zusage eines Menschen an einen anderen Menschen macht. „Ich glaube ganz fest an die eine große Liebe“, sagt er. „Meine Oma, die für mich eine wichtige Bezugsperson geblieben ist, hat mir wichtige Werte für meinen Lebensweg mitgegeben. Sie war mit meinem Opa ihr ganzes Leben lang zusammen, er war ihr einziger Mann. Das hat mich sehr beeindruckt. Heutzutage sieht man solche Bindungen immer weniger, obwohl ich annehme, dass sich ganz viele Menschen danach sehen. Ich glaube, es gibt Kraft und Hoffnung, an ‚Diese eine Liebe‘ zu glauben.“Der Erfolg gibt ihm recht: Das Lyric-Video zu „Diese eine Liebe“ wurde schon über 50.000 Mal angeschaut.Lyric-Video „Diese eine Liebe“:Geerdet, kernig und optimistisch ist „Diese eine Liebe“ auch musikalisch. Chris Cronauer spannt auf seiner neuen Single einen Bogen vom Süden Deutschlands, seiner Heimat, zum Süden Amerikas, wo die Country Music ihren Ursprung hat. Die Gepflogenheiten des Ländlichen werden in der Musik auf der anderen Seite des Atlantiks nicht von ungefähr als „Country“ bezeichnet. Unaufgeregt, geschmackvoll und mit erhöhtem Qualitätsanspruch versehen, hat Chris Cronauer für „Diese eine Liebe“ das Beste des zeitgemäßen Country-Pop gebündelt. Jung und Alt wird es leichtfallen, sich mit dem Lied und seiner eindringlich-schönen Aussage zu verbinden. Auch in 20 Jahren noch. Wetten, dass sich etliche Paare, in welcher Konstellation auch immer, zu „Diese eine Liebe“ das Ja-Wort geben werden?Chris Cronauer schreibt, textet, komponiert, arrangiert und produziert bereits seit seinem 12. Lebensjahr Lieder, Film- und TV-Musiken, die längst auch außerhalb Deutschlands bekannt sind. Chart-Acts wie Vanessa Mai, Nico Santos, Stereoact, Gestört aber Geil und SJUR schwören genauso auf Chris Cronauers musikalische Ideenschmiede wie die Macher des ARD-„Tatort“ und die Produzenten des Kino-Renners „Fack ju Göhte“. 7 x Gold, 6 x Platin und einen Diamant-Award kann sich der junge Mann mit dem gewinnenden Wesen bereits in seine Erfolgs-Vita schreiben. Mehrere Millionen Klicks bei YouTube, Spotify und den vielen weiteren Streaming-Diensten, konnten seine beiden bisher erschienen Singles „Mega“ und „Mei des basst scho“ verbuchen. Zurzeit arbeitet Chris Cronauer an seinem Debütalbum, das voraussichtlich im Herbst 2021 erscheinen wird.