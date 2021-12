AVAION feiert die Wiederveröffentlichung seiner Platin-Single "PIECES" auf der diesmal VIZE & LEONY als Special-Guests vertreten sind

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Emotional ungeschönt, brutal ehrlich und durchzogen von den Erzählungen von gescheiterten Beziehungen oder anderen dramatischen Erfahrungen – so lässt sich in wenigen Worten beschreiben, was den Kern von AVAIONs Musik ausmacht. Wenig überraschend, dass ihm diese Mischung sowohl Bewunderer als Songwriter, als auch für seine feinfühligen Electronic-Skills als Producer eingebracht haben. Und auch das deutsche Duo VIZE ist gemeinsam mit ihrer Muse, Sängerin Leony, auf AVAION aufmerksam geworden. Als Ergebnis dieser Zusammenarbeit liegt nun die Duettversion vor, auf der AVAIONs sanft-rauchigen Vocals von Leonys wunderschönem und zerbrechlichem Stimmtimbre begleitet werden.Streaming-Link: https://avaion.lnk.to/VIZE_Leony_Pieces Video:Leonys vielschichtiger Vocal-Part wird neben AVAIONs Hauptgesang von VIZE veredelt, die dem melancholischen Unterton des Originals ein tanzbares Club-Make Over verpassen, ohne die leicht angedunkelte Atmosphäre jedoch zu verfälschen. Mit dieser gemeinsamen Kollaboration an seiner bisher erfolgreichsten Single betritt AVAION nun buchstäblich Neuland – mit einer erstaunlichen Wirkung.AVAION über die Kollaboration mit VIZE und Leony: „Bisher hatte ich angenommen, eine Zusammenarbeit mit Größen wie VIZE und Leony wäre komplett außerhalb meiner Möglichkeiten. Beide sind bekannte Stars, die unter ihrem Namen einen Hit nach dem anderen abliefern. Es hat mich echt aus den Socken gehauen, als ich erfuhr, dass beide ´Pieces` so sehr mögen und gerne mit mir eine Duettversion produzieren würden. Die Zusammenarbeit verlief extrem gut und ich bin sehr glücklich, dass daraus eine ganz neue Version von `Pieces` entstanden ist.“Und auch VIZE zeigen sich begeistert: „Als wir `Pieces` zum ersten Mal hörten, waren wir total von dieser emotionalen Offenheit des Songs beeindruckt. Wir spielten ihn Leony vor und sprachen darüber, eine Coverversion für eine bevorstehende Show zu machen. Wir holten uns dann bei AVAION seinen Segen für eine Liveperformance des Songs ein; aus diesem Kontakt entstand später die Idee, eine ganz neue Version aufzunehmen. Eine neu bearbeitete Duettfassung seines Originals.“Mit seiner Neuinterpretation von „Pieces“ legt AVAION den 7. Single-Release innerhalb von zwei Jahren vor – ein Zeitraum, in dem er ein triumphales Wachstum auf mittlerweile über 90 Millionen Streams und mehr als 2,1 Millionen monatliche Spotify-Hörer:innen hingelegt hat. Das vielfach ausgezeichnete „Pieces“ stieg in die Spotify Top 100 in Südafrika sowie in die Top 50 in Mexiko und Italien ein, gefolgt von einem 30. Platz in den italienischen Billboard Dance Charts. Mit über 12 Millionen YouTube-Views, Entrys in die Top 50 bei Apple Music in acht Ländern und mehr als 100 Millionen Gesamtviews auf TikTok und Instagram hat sich „Pieces“ zu einem wichtigen Pfeiler für das Schaffen und die künstlerische Identität AVAIONs entwickelt.Und auch das EDM-Duo VIZE verbucht einen beispiellosen Erfolg, seitdem man zum ersten Mal im Jahr 2018 auf breiter Basis auf sich aufmerksam gemacht hat. Mittlerweile verzeichnet die Formation mehr als 1,5 Milliarden Streams und 1,3 Millionen verkaufte Platteneinheiten, für die VIZE in acht Ländern mit 20+ Gold- und Platin-Awards aufgezeichnet wurden. Das aus Producer Vitali Zestovskih und DJ Johannes Vimalayong bestehende Duo kombiniert euphorisch-treibende Melodien mit energiegeladenen Basslines zu einem zeitlosen Mix – ein Qualitätsmerkmal, das diverse namhafte Kollegen und Kollaborationspartner wie Felix Jaehn, Afrojack, Dimitri Vegas & Like Mike oder Papa Roach nur bestätigen können.Leony blickt momentan auf eine ganze Reihe Gold- und Platinauszeichnungen sowie über 230 Millionen globale Streams ihrer Tracks zurück. Mit ihrer unglaublichen Stimme und ihrem ebenso ausgeprägten Singer/ Songwriter-Talent hat die in Bayern beheimatete Sängerin nicht nur ein weltweites Publikum berührt, sondern auch A-List-Stars wie Alan Walker, Dimitri Vegas, Imanbek und Sam Feldt während hochklassiger Kollaborationen begeistert.