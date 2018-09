Amigos – die neue Single „Rio Grande“ (VÖ 14.09.) aus dem Album „110 Karat“ – Video jetzt online

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Das "Rio Grande" Video:Als Bernd und Karl-Heinz Ulrich dieses Lied bereits Monate vor Album-Veröffentlichung bei ihren Live-Konzerten ins Programm aufnahmen, ging das Publikum gleich mit. Klarer könnte ein Voting gar nicht ausfallen. Warum Rio Grande von der ersten Sekunde tanzbar ist und zum Mitsingen einlädt? Der Titel beginnt mit dem Refrain - nach langer Zeit endlich mal wieder eine Nummer, die gleich losgeht.Wenn die Amigos vom „Rio Grande“ singen, ist man gleich mittendrin. Sie nehmen uns mit auf die Reise, tragen uns im Kopf- und Herzkino weit über die Grenzen unserer vom Alltag ermüdeten Vorstellungskraft und wecken Erinnerungen, Gefühle, Emotionen. Im typischen Amigos-Stil geht dieser Titel direkt ins Ohr und klingt positiv in uns nach.Und vielleicht erfüllt sich ja eines Tages ein Traum, den die beiden Brüder seit ihrer Jugend träumen: "Einmal möchten wir den Rio Grande sehen und in Mexiko an seinem Ufer spazieren gehen." Der Rio Grande trägt dort den Namen Rio Bravo - zwei Namen, ein Fluss. Wie Karl-Heinz und Bernd für die Amigos stehen!