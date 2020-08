Alfons Hasenknopf & Band Die Single »Hand In Hand – Earthpeople«

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Dafür hat Alfons Hasenknopf seinen 2017 auf Deutsch erschienenen Erfolgstitel aus dem gleichnamigen Album komplett neu arrangiert, und in englischer Sprache aufgenommen.Das Video zu „Hand In Hand – Earthpeople“:Der aus Bayern stammende Musiker Alfons Hasenknopf begeistert seit vielen Jahren seine Fans mit seinen in Mundart geschriebenen Songs weit über die Grenzen Bayerns hinaus. Schon als Siebenjähriger stand er zum ersten Mal auf der Bühne und etablierte sich in der Volksmusik als international gefragter Kinderstar.Später war er musikalisch in unterschiedlichen Genres wie Rock und Soul unterwegs, bis er 2005 einen neuen Weg einschlug und die erste CD „Hoamkema“ in seiner Herkunftssprache Bayrisch veröffentlichte. In vielen seiner Songs finden sich Jodel-Elemente, fast schon sein Markenzeichen und für ihn „dem ureigenen Ausdruck der Seele für Lebensfreude“, wie er es nennt und vereint alles zum unverwechselbaren „Fonse-Style“. Bis heute folgten vier weitere CDs (2008 Midananda red´n, 2010 Mensch Drin, 2014 Zeit ham und 2017 Hand in Hand).In seinen Liedern zieht sich der rote Faden des Menschseins durch. So schreibt er über beeindruckende Begegnungen mit Menschen, über kleine Missgeschicke und Begebenheiten, die jeder Mensch von sich selbst kennt und bei denen er ganz gern über sich selbst lacht. Alfons Hasenknopf zeigt in seinen Texten aber auch die ernsthafte Seite des Lebens. So erzählt er von Mut und Zuversicht, von lebensbejahenden Erkenntnissen und Lehren aus autobiografischen, einschneidenden Lebensereignissen, hinter denen sich oft auch gesellschaftliche Tabuthemen verbergen, die in der Öffentlichkeit nicht oder nur hinter vorgehaltener Hand angesprochen werden, mit denen aber viel mehr Menschen zu tun haben, als es nach außen hin sichtbar ist.Wir sind alles Menschen, alle gleich wertvoll - nur anders in der Art. Niemand ist aus irgendeinem Grund mehr wert als ein anderer. Die Gemeinsamkeit ist eine zentrale Botschaft von Alfons Hasenknopf, die er schon in seinem 2005 erschienen Titel „Mia san oans“ (Wir sind eins) thematisierte und die seine Fans bei seinen Konzerten eindrucksvoll miteinander erleben können. Die Kraft der Verbindung, Hand in Hand, in einem positiven Miteinander ist in seiner Musik spürbar.Die neue Single „Hand In Hand – Earthpeople“ von Alfons Hasenknopf & Band ist ab sofort erhältlich.