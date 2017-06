6 Sommerhits die uns diesen Sommer einheizen

Gute Laune verspricht auch das Trio MaMa mit ihrer Single „You Get Me“. Vom Sound her stehen die Erfurter von MaMa Bands wie Justice oder Daftpunkt in nichts nach.Das Duo TRAVI, bestehend aus R&B & Soul-Sängerin Jodie Connor und Singer/Songwriter & Produzent David DaWood, groovt uns mit ihrer Single „BANG“ gehörig in den Sommer.Tones Town, ein britisch- deutsches Elektropop Duo, holt uns mir ihrer Single „Einsame Insel“ irgendwo zwischen Fernweh, Entschleunigung und der immer währenden Sehnsucht nach dem persönlichen Happy Place ab und macht so Lust auf Meer.Der nächste Sommerhit kommt von Marco Mengoni aus Italien. Dort ist der größte Superstar der letzten Jahre und pünktlich zum Sommer veröffentlicht er seine Single „Onde“ im Sondr Remix.Last but not least zählt auch die neue Single "Malibu" von Miley Cyrus zu unseren Sommerhits. Mit dieser Single stößt der amerikanische Superstar ungewohnte Töne an. Am Wochenende knackte das Video zu „Malibu“ die beeindruckende Marke von 100 Millionen Views.Spotify Playlist: https://open.spotify.com/user/mcs_berlin/playlist/... Youtube Playlist:Ricky Martin feat. Maluma - "Vente Pa' Ca": https://youtu.be/iOe6dI2JhgU MaMa - "You Get Me": https://youtu.be/9lBTNbGUiI4?list=PLDlkxWOG4jLgNLp... Tones Town - "Einsame Insel": https://youtu.be/A-w7BuusRvo Marco Mengoni - "Onde (Sondr Remix)": https://youtu.be/SkHk6TM2MtE Miley Cyrus - "Malibu": https://youtu.be/8j9zMok6two