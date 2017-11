Bibel-Seminar in FFB in der FeG

„Mose: Lass mein Volk ziehen - Nein...“ Ungewöhnliche Stichworte bei einzigartigem Lernvergnügen - so verspricht es der Veranstalter Thomas Brinkmann. Am Samstag, dem 27. Januar 2018 lädt die Freie evangelische Gemeinde in FFB in ihr Gemeindezentrum in der Oskar-von-Miller-Str. 10 ein zur „Tour durch das Alte Testament“. Mit Hilfe von Zeichen und Bewegungen werden die wichtigsten Begriffe, Namen und Orte in chronologischer Reihenfolge sowie die Schlüsselworte jedes alttestamentlichen Buches eingeprägt. Am Ende des Seminars hat jeder Teilnehmer ein besseres Verständnis für die Zusammenhänge des Alten Testaments.TOUR durch die BIBEL, eine überkonfessionelle Seminararbeit, wurde von Pastor Thomas Brinkmann 1989 gegründet. Er lernte dieses außergewöhnliche Angebot christlicher Schulung, das es in über 100 Ländern und mehr als 70 Sprachen gibt, während seines Theologie-Studiums in den U.S.A. kennen. Der Vater von drei Kindern war damals als Mitarbeiter einer Bibelschule im Bereich Evangelisation und Lehrdienst tätig. Seit 1993 ist er im Gemeindedienst der Ev.- methodistischen Kirche.Inzwischen sind in Deutschland, Österreich und der Schweiz über 9.000 Teilnehmer durch das AT und NT „getourt“. „Sehr gut, sehr interessant, gut dargebracht, toll!“ - „Eine geschlossene Linie durch das AT, die man auch lebendig im Kopf hat!“ So u.ä. äußern sich Teilnehmer. Die Seminare werden in Deutschland und Österreich, in Evang. Landes- und Freikirchen, sowie Gemeinschaften und Missionswerken durchgeführt.Die TOUR durch das ALTE TESTAMENT beginnt um 9.30 Uhr und endet gegen 16:30 Uhr. Die Freie evangelische Gemeinde FFB lädt alle Christen ein, die sich bei viel Spaß und ungewöhnlichen Lernmethoden einen besseren Überblick über das Alte Testament verschaffen wollen. Für Mittagessen, Kaffee und Kuchen wird gesorgt. Nähere Informationen und Anmeldungen bei …Gerd Ballon, Pastor der FeG Fürstenfeldbruck, Tel.: 0 81 41 / 5 27 48 59, E-Mail: info@feg-ffb.de.Unter www.tourdurchdiebibel.de finden sich noch weitere Informationen, außerdem gibt es einen vierminütigen Video-Clip ansehen, der im Oktober 2014 in der Freien evangelischen Gemeinde Bonn aufgezeichnet wurde und der einige Erläuterungen von Th. Brinkmann sowie Teilnehmerstimmen enthält:Übrigens: eine Folgeveranstaltung „Tour durch das Neue Testament“ findet statt am Samstag, dem 21. April 2018.