Cafe Regenbogen: "Ich erzähl dir meine Wege"

Fürstenfeldbruck : Freie evangelische Gemeinde Fürstenfeldbruck |

mit Traugott Hopp, Pastor der FeG FFB

Junge Leute lernen es schon in der Schule, damit sie sich dann für einen Ausbildungsplatz oder Arbeitsplatz bewerben können: den Lebenslauf aufschreiben. Später „laufen wir durchs Leben“ – aber was davon erzählen wir? Wie erzählen wir „unsere Geschichte“? Warum ist es wichtig, die eigene Lebensgeschichte zu erzählen? Und: Wer interessiert sich für mein gelebtes Leben?





Um Anmeldung wird gebeten bei:



Jutta Abt,

cafe-regenbogen@feg-ffb.de

Fon 08142 – 9638

oder durch Eintrag in einer Liste im Gemeindezentrum

Der Treffpunkt für Menschen, die sich Farbe ins Leben wünschen!

im Gemeindezentrum der Freien evangelischen Gemeinde

an jedem 2. Mittwochnachmittag im Monat,

jeweils 15.00 Uhr



Impulsandachten

Café – Time

Themenangebote



Eintritt frei;

Spende erbeten



Freie evangelische Gemeinde Fürstenfeldbruck

Oskar-von-Miller-Straße 10

82256 Fürstenfeldbruck