Musikalisches Feuerwerk 2019

Fürstenfeldbruck : Freie evangelische Gemeinde Fürstenfeldbruck |

Am Freitag, den 28.06.2019 lädt die Freie evangelische Gemeinde in Fürstenfeldbruck ab 19:00 Uhr wieder alle (Musik)-Interessierten ein, sich einen schönen Abend der Entspannung und der Freude an guter Musik “made by hand” zu machen.



Beim bereits 4. Musikalischen Feuerwerk werden Musiker aus der Gemeinde, aber auch Gast-Musiker aus dem Umland, ihr Können zum Besten geben.

Besonderes Highlight ist ein mexikanischer Operntenor mit Chor.



Erlaubt ist an diesem Abend alles – von Klassik bis Rock – von leise bis ganz laut!



Der Eintritt ist wie immer frei, um freiwillige Spenden wird gebeten.