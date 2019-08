Cafe Regenbogen: "Meine Erfahrungen mit dem Projekt Seitenwechsel: Manager tauchen ein in die Welt der sozial Schwachen"

mit Elke Hesmert, FeG FFB

Der Treffpunkt für Menschen, die sich Farbe ins Leben wünschen!



Mehr als 1800 Führungskräfte aus Unternehmen haben bereits über das Projekt Seitenwechsel ein soziales Praktikum in Deutschland absolviert. Sie arbeiten jeweils fünf Tage lang mit Obdachlosen, psychisch Kranken, Drogenabhängigen oder Straffälligen. Die Manager sollen dabei in sozialen Grenzsituationen neue Führungsqualitäten entwickeln. Vorbild ist die Schweiz, wo Manager bereits seit 1994 mithilfe der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft „die Seiten wechseln“ können.Jutta Abt,cafe-regenbogen@feg-ffb.deFon 08142 – 9638oder durch Eintrag in einer Liste im Gemeindezentrumim Gemeindezentrum der Freien evangelischen Gemeindean jedem 2. Mittwochnachmittag im Monat,jeweils 15.00 UhrImpulsandachtenCafé – TimeThemenangeboteEintritt frei;Spende erbetenFreie evangelische Gemeinde FürstenfeldbruckOskar-von-Miller-Straße 1082256 Fürstenfeldbruck