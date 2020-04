Theresa Landbistro

Sei ein Gastro-Retter!

Wochenkarte vom 7.4.2020 - 9.4.2020, 17.00 - 19.30 Uhr

Hausgemachte Pommes    3,90€

Currywurst m. hausgem. Pommes  7,90€

Schnitzel m. hausgem. Pommes   8,90€

Spaghetti m. Bärlauchpesto    9,90€

Flammkuchen "Elsässer Art"  7,90€

Flammkuchen "Ziegenkäse und Honig-Senf" 8,90€

Stück Apfelstrudel oder warmer Schokoladenkuchen 2,90€

Karfreitag 10.04.2020 ACHTUNG: Abholzeit 11:00 bis 13:30 Uhr

Hausgemachte Kässpatzen mit grünem Salat  8,90€

Stück Apfelstrudel oder warmer Schokoladenkuchen 2,90€

OSTER-SPEZIAL nur auf Vorbestellung

Frischer hausgemachter Hefe- oder Nusszopf  4,90€



Abholservice auch in dieser Woche!Wir bitten um Bestellung am Vortag, ansonsten so lange der Vorrat reicht. wahlweise mit Garnelenspieß   12,90€