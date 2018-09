Wenn nicht jetzt, wann dann? - Gottesdienst mit Frauenchor

Fronhausen : Ev. Kirche Hassenhausen |

"Wenn nicht jetzt, wann dann?" - unter diesem Thema steht der Gottesdienst am 28. Oktober 2018 um 18:00 Uhr in der Evangelischen Kirche in Hassenhausen, der vom Frauenchor unserer Kirchengemeinde gestaltet wird. Wir sind eingeladen, an einer "Talkshow im AT TV" teilzunehmen. Drei Frauen werden zu diesem Thema Stellung nehmen. In diesem Gottesdienst feiern wir miteinander Agapemahl (ein Liebesmahl mit Baquette und Weintrauben) und am Ende sind alle zu einem Umtrunk mit kleinem Imbiss eingeladen. Es lohnt sich!