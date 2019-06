Gottesdienst auf Platt in Erbenhausen

Fronhausen : Hof der Familie Steitz |

Am Sonntag, 23. Juni 2019 findet um 10:30 Uhr ein Gottesdienst auf Platt auf dem Hof der Familie Steitz (Dorfname: Hannse), Alte Dorfstr. 9, 35112 Fronhausen-Erbenhausen statt. Der inzwischen schon zum 5. Mal stattfindende Gottesdienst - natürlich immer unter einem anderen Thema - zieht viele Menschen - jung und alt - an. In diesem Jahr stehen das "lebendige Wasser" und die "Gießkanne" im Vordergrund. Die neuen Konfirmanden stellen sich selber vor, und zwar auf Platt! Der Frauenchor unserer Kirchengemeinde Hassenhausen singt ebenfalls auf Platt. Nach dem Gottesdienst ist Zeit zu verweilen und sich bei Rostbratwürstchen und kalten Getränken zu stärken. Zudem wird Heinz Rabenau aus Bellnhausen 2-3 lustige Geschichten auf Platt zum Besten geben. Wir freuen uns auf Ihr und Euer Kommen! Die Evangelische Kirchegemeinde Hassenhausen.