Fußballspaß für unbegleitete Flüchtlingskinder: Der BSV Einheit Frohburg e.V. wird mit 1.000 Euro durch die Town & Country Stiftung gefördert

Unter dem Motto „Fußball baut auf“ ist der BSV Einheit Frohburg im Jahr 2016 eine Kooperation mit der KV-Toleranz & Inklusion gGmbH der Kindervereinigung Leipzig eingegangen. Ziel der Zusammenarbeit ist es, unbegleiteten Kids aus der Kinder- und Jugendbegegnungsstätte in Frohburg mit Hilfe von Fußball gesellschaftlich zu integrieren. Für sein bemerkenswertes Engagement erhielt der Verein eine Förderung in Höhe von 1.000 Euro von der Town & Country Stiftung.

In einem fremden Land ohne Eltern aufzuwachsen und mit Erlebnissen einer Flucht unter teils menschenunwürdigen Bedingungen zu leben, ist für Kinder eine schwer zu bewältigende Situation. Der Fußballverein möchte die Betroffenen unterstützen und setzt sich deshalb seit 2016 für die soziale Integration von Kindern und Jugendlichen der Begegnungsstätte Frohburg ein. Ziel ist es, den Kids eine zusätzliche Möglichkeit der Alltagsgestaltung, in der für sie völlig neuen Umgebung, zu bieten. Die Schützlinge der Einrichtung erlernen gerade erst die deutsche Sprache und beginnen sich in ihrem neuen Leben zurecht zu finden. Deshalb möchte der Verein ihnen Freude und Zuversicht schenken, sowie ihnen eine Perspektive, Fuß in der Gesellschaft fassen zu können, bieten.„Uns ist es gelungen, bereits 15 Bewohner der Begegnungsstätte als Mitglieder beim BSV zu gewinnen und somit auch im Spielbetreib des Sächsischen Fußball Verbandes zu integrieren.", betonte Rico Hiensch, Fußball-Abteilungsleiter des BSV Einheit Frohburg e.V. Die Förderung der Town & Country Stiftung soll den zukünftigen Trainingsbetrieb für die jungen Geflüchteten absichern und ihnen die Mitgliedschaft im Verein ermöglichen.Die Town & Country Stiftung unterstützt mit dem Stiftungspreis die wichtige Arbeit und das unermüdliche Engagement aller Mitarbeiter und Ehrenamtlichen des BSV Einheit Frohburg e.V.: „Sport verbindet – Deshalb verhilft die Unterstützung des Vereins den betroffenen Kindern und Jugendlichen zu mehr Chancengleichheit und gesellschaftlicher Integration. Außerdem können sie während des Trainings ihren oftmals schwierigen Alltag einfach einmal vergessen.", sagte Manuela Bellmann, Botschafterin der Town & Country Stiftung.Die Town & Country Stiftung vergibt bereits zum siebten Mal in Folge den Town & Country Stiftungspreis zugunsten von nachteiligten Kindern und Jugendlichen. Der diesjährige Spendentopf beinhaltet Fördermittel in einer Gesamthöhe von fast 600.000 Euro. Bundesweit werden 500 gemeinnützige Einrichtungen und Projekte mit jeweils 1.000 Euro gefördert. Zusätzlich wird ein herausragendes Projekt pro Bundesland mit einem zusätzlichen Förderbetrag von je 5.000 Euro prämiert. Diese finale Auszeichnung findet im Rahmen der Town & Country Stiftungsgala im Herbst 2019 statt.Die Town & Country Stiftung wurde 2009 von Gabriele und Jürgen Dawo gegründet und unterstützt mit dem Stiftungspreis gemeinnützige Einrichtungen, die sich für benachteiligte, kranke und behinderte Kinder und Jugendliche einsetzen.