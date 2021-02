Enteignung Schloss Reinhardsbrunn/Ende eines langen Weges

gleichzeitig der Beginn eines neuen mühevollen WegesIch gehe diesen Weg nur ein einziges Mal; alles Gute und Freundliche, das ich irgendeinem Menschen oder bezeigen kann, laßt mich deshalb sogleich tun. Laßt es mich nicht hinausschieben und nicht vernachlässigen denn ich werde diesen Weg kein zweites Mal gehen.“―Ralph Waldo EmersonIch habe gegeben für Reinhardsbrunn was ich konnte..................Genau diese Worte von Ralph Waldo Emerson kann ich in Bezug auf Reinhardsbrunn nicht oft genug zitieren:........denn diesen Weg werde ich kein zweites Mal gehen."Er war einmalig.Immer wieder waren meine Worte, dass der Weg hier nicht das Ziel ist, sondern das Ziel erst erreicht ist, wenn wir wirklich angekommen sind.Jetzt sind wir an dem Ziel angekommen, dass sich eine neue Zukunft für Schloss und Park Reinhardsbrunn auftun kann.Wir waren erfolgreich.Ich danke allen, die mit mir den Weg gegangen sind und bin dankbar für alle Augenblicke und Momente, die ich hier erfahren durfte, besonders dankbar bin ich dem Menschen, der mich hier aufgefangen und geleitet hat.