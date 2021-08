Ich glaub‘, ich steh‘ im Sagenwald!

Geschichten aus dem Unterholz mit Holzbildern von Tura Jursa



Eine Sonderausstellung für Kinder ab 5 Jahren

1. Mai 2021 bis 31. Oktober 2021

Komm mit in den Gewölbekeller auf Schloss Neuenburg!

Hier schleichst Du auf leisen Sohlen durch das Unterholz des Sagenwaldes. Vogelgezwitscher und Windrauschen begleiten Deinen Weg. Zwischen den Bäumen entdeckst Du so manch Schauriges, Lustiges, Märchenhaftes und Königliches - geschnitzt aus Holz. Die Künstlerin Tura Jursa hat zahlreiche wundersame und wunderbare Geschichten in bunten Wimmelbildern gebannt. Durch diese farbenfrohe Schau führt Dich Dein eigenes Sagenheft mit all den spannenden Erzählungen. Verrückte Hexen und tapfere Helden aus dem Sagenreich laden Dich mit allerlei Rätselhaftem zum Knobeln ein. Außerdem erhaschst Du einen kleinen Einblick in die Werkstatt der Künstlerin mit ihrer beeindruckenden Schnitztechnik.Lass Dich überraschen!EintrittspreiseErwachsene6,50 EuroErmäßigt *4 Euro* gilt für Kinder ab 4 Jahren, Schüler, Auszubildende, Studenten, Schwerbeschädigte sowie Arbeitsuchende gegen Vorlage eines BerechtigungsausweisesFamilie **16,50 Euro** zwei Erwachsene und die zur Familie gehörenden Kinder