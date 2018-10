Mit der ÖDP im Gespräch - Einladung zur Mitglieder- und Wahlversammlung des ÖDP-Kreisverbandes Freiburg

Freiburg im Breisgau : Bürgerhaus Zähringen |

Der Kreisverband der ökologisch-demokratischen Partei (ÖDP) Freiburg lädt zur Mitglieder- und Wahlversammlung am 7. November ein. Zentraler Punkt ist die geplante Teilnahme der ÖDP an den Kommunalwahlen 2019 in Freiburg und weiteren Kommunen. "Die ÖDP will in der Region kommunalpolitische Verantwortung übernehmen," so der aktuelle ÖDP-Kreisvorsitzende Ralf Preuß.



Die Mitglieder- und Wahlversammlung findet am Mittwoch, den 7. November 2018, ab19:00 Uhr im Bürgerhaus Zähringen, Lameystr. 2 (Haltestelle Tullastraße der Linie 4), 79108 Freiburg statt. Mitglieder, Gäste und Interessierte sind herzlich willkommen.