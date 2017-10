Mit der ÖDP im Gespräch - Einladung zum Freiburger ÖDP-Stammtisch

Freiburg im Breisgau : Café Hermann |

Am 26. Oktober 2017 trifft sich die ÖDP Freiburg zu ihrem ersten ÖDP-Stammtisch nach der Bundestagswahl; wie immer ab 19:00 Uhr. Da das Cafe Capri allerdings über die Wintermonate unter der Woche bereits um 18:30 Uhr schließt, findet der ÖDP-Stammtisch im Café Hermann in der Radstation direkt am Freiburger Hauptbahnhof statt. Themen werden der Rückblick auf die Bundestagswahl 2017 und die Ausblicke für 2018 sein. ÖDP´ler und Interessenten sind herzlich willkommen!