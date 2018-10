100 Jahre Frauenwahlrecht

Die NaturFreunde Marburg fahren am Sonntag, denin die Ausstellung "Damenwahl" zum 100. Jahrestag des Frauenwahlrechtes in das Historische Museum nach Frankfurt am Main.Treffpunkt: Hauptbahnhof Marburg um 11.15 Uhr,Abfahrt: 11.35 Uhr - Rückfahrt ca. 16.40 UhrKosten: Hessenticket 7,-- €, Eintritt und Führung 10,-- €Eine Anmeldung ist erforderlich bei Werner Bachmann, Über den Gärten 5, 35091 Cölbe Schönstadt, Tel.: 06427 930 168 oder per E-Mail: drabant.bachmann@web.de„Vor mehr als 100 Jahren meinten die meisten Männer, dass Frauen ein zu kleines Hirn hätten, dass sie ihre Haushaltspflichten vernachlässigen würden und ihr Gemüt verrohen würde, wenn sie sich in die Politik einmischen würden.Das Frauenwahlrecht kam dennoch und heute – oh süßer Fortschritt – mischen Frauen höchst erfolgreich in allen Bereichen der Politik zum Wohl des Gemeinwesens mit.Dennoch glauben auch heute noch nicht wenige Männer, dass Frauen für Führungs-positionen nicht geeignet sind, trotz der am Besten ausgebildeten Frauengeneration, die es je gab. Dennoch werden Frauen für gleichwertige und sogar für gleiche Tätigkeiten schlechter bezahlt als Männer. Dennoch gibt es viele gesetzliche Anreize für Frauen nicht erwerbstätig zu sein, angefangen vom Ehegattensplitting bis zu den Minijobs, und auch deshalb leisten sie zwei Drittel der unbezahlten Arbeit und haben nur zu einem Drittel Anteil an der bezahlten. Es bleibt daher für uns im Jahr 100 nach Einführung des Frauenwahl-rechts noch eine Menge zu tun."Am 19. Januar 1919 konnten Frauen in Deutschland zum ersten Mal wählen und sich wählen lassen. Mit der Novemberrevolution 1918 wurde der Weg frei für Demokratie und für die politische Gleichstellung von Frauen und Männern. Die große Jubiläumsausstellung des Historischen Museums Frankfurt zeichnet den Kampf für das Frauenwahlrecht vom Kaiserreich bis zur Revolution nach und verfolgt die Geschichte der ersten Frauenbewegung in ihrem internationalen Einsatz für Gleichberechtigung. Die ersten Politikerinnen der Weimarer Republik werden gewürdigt und ihre parlamentarische Arbeit vorgestellt.Mit Ausblicken bis in die Gegenwart wird sichtbar, dass das Thema nicht an Aktualität verloren hat.Hier gibt es weitere Informationen: https://historisches-museum-frankfurt.de/de/damenw... und