Halloween Party in Rödelheim

Die Tage werden kürzer, die Nächte länger, Halloween rückt näher! Am 26.10 verwandelt sich die TGS Vorwärts Turnhalle in der Alexanderstr. in eine gruselige Gruft. Schmeißt euch in eure coolsten Horrorkostüme und einer Partynacht mit DJ Runningman steht nichts mehr im Wege! Musik von A-Z - mit Hits aus den 80ér, 90érn und das Beste von heute. Der Kartenvorverkauf startet am 30.09. Karten gibt es bei Blumen Ballenberger in der Radilostraße und im Internet unter www.goldene-elf.de für 12,00 Euro, für kurz-entschlossene an der Abendkasse für 14,00 Euro.