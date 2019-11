Verkehrswacht lädt ein zur Veranstaltung „Mobil bleiben, aber sicher“

Erlebnistage zur sicheren Mobilität im Alter



Ein Ausflug ins Grüne. Sie fahren entspannt auf der Landstraße und freuen sich auf den Nachmittagskaffee. Plötzlich bremst das Auto vor Ihnen. Sie müssen voll in die Eisen steigen. Da kracht es auch schon.



Zum Glück ist nichts passiert, denn der Unfall ist nur am Pkw-Fahrsimulator geschehen. Dennoch fragen Sie sich vielleicht: War ich abgelenkt? Wäre ich vielleicht doch rechtzeitig zum Stehen gekommen, wenn ich schneller reagiert hätte?



Antworten auf diese und viele weitere Fragen zur sicheren Mobilität im Alter erhalten Sie bei den Verkehrssicherheitstagen „Mobil bleiben, aber sicher!“. An zahlreichen Aktionsgeräten, wie dem Pkw-Simulator oder Seh- und Reaktionstestgeräten, können Sie unverbindlich Ihre Fähigkeiten testen. Auch für die Beratung, wie Sie kritische Situationen im Straßenverkehr vermeiden oder bewältigen können, stehen die Verkehrswachten zur Verfügung. Mehr noch: Sie bieten oft ganz praktische Unterstützung. Sie sind kostenlos und können ohne Anmeldung besucht werden.