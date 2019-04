Der BUND Naturschutz e.V. Ortsgruppe Stauden lädt ein

Fischach : Gasthof Traube |

Einladung zur Jahreshauptversammlung

des BUND Naturschutz in Bayern e.V. – Ortsgruppe Stauden

Montag, 20. Mai 2019 um 19.30 Uhr

Fischach, Gasthof Traube



Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder,

hiermit möchten wir Sie gemäß §10/Abs. 5 der Satzung des (BN) BUND Naturschutz in Bayern e.V. zur ordentlichen Mitgliederversammlung einladen.





Tagesordnung:



1. Begrüßung

2. Vortrag: Gerettete Landschaften in Bayrisch Schwaben

von Johannes Enzler – 1.Vorsitzender BUND Naturschutz Kreisgruppe Augsburg

3. Wünsche und Anträge



Auf Ihr Kommen freut sich



BUND Naturschutz Ortsgruppe Stauden, Ortsstr. 1 86850 Fischach, Tel: 08236/407



Vorstand: Manfred Brill, Dr. Peter Smits, Diana Hammerl