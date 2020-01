Prosit 2020 ...Die „Schlagerpiloten“ - Flugroute am 05.01.2020 - „in die Tanzmetropole Neustädtlein…

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Zustimmen & Inhalt laden Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von Youtube

, denn einen Neujahrskracher hatsich für kommenden Sonntag noch aufgehoben –Silvester 2019 noch bei der großen Silvester- Schlagerparty im MDR Fernsehen,am kommenden Sonntag wieder Live in Neustädtlein…Das klappt natürlich nur mit der „“ und deren Kapitänen –Wenn der Verstand tanzt, das Herz atmet & die Augen lieben -dann ist Schlagerpiloten Party Zeit.Und diese werden wir gemeinsam genießen am kommenden Sonntag, denn am Montag ist ja bei uns schon wieder Feiertag….Anschrift fürs Navi:Zum Schluss noch ein Zitat von Johann Wolfgang von Goethe:besser hätte ich es auch nicht sagen können.Christiane Brüning, 01.01.2020Im Anhang mein Lieblingsvideo: ich schick Dir einen Ballon...