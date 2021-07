Albon und Lawson sind nach starkem Debüt bereit für das Rennen in Deutschland

Alexander Albon and Liam LawsonRed Bull AlphaTauri AF Corse strebt auf dem Lausitzring erneut einen DTM-Sieg an. Nach dem erfolgreichen Start in die DTM-Saison 2021 in Monza darf sich das Team Red Bull AlphaTauri AF Corse mit seinen Fahrern Alex Albon (THA) und Liam Lawson (NZL) nun zum zweiten Rennwochenende auf den Lausitzring in Deutschland freuen.– Eine spektakuläre Steilkurve und Fans auf den Tribünen erwarten die beiden Fahrer an diesem Wochenende auf der deutschen Strecke Ferrari 488 GT3 Evo 2020 im Red Bull-Design.– Lawson hat 27 Punkte, nachdem er den Saisonauftakt auf der legendären Rennstrecke von Monza in Italien gewonnen hatte – auch sein erstes DTM-Rennen überhaupt – und sich für das zweite Rennen als Zweiter qualifiziert hatte. Sein Traumstart machte ihn mit nur 19 Jahren und 128 Tagen zum jüngsten Rennsieger in der Geschichte der Serie.– Albon startet im #23 Ferrari 488 GT3 Evo 2020 – in den Farben von Red Bulls Premium-Modemarke AlphaTauri – mit dem thailändischen Fahrer auf Platz fünf der DTM-Wertung vor dem zweiten Rennwochenende. Der 25-Jährige wurde in seinen ersten beiden Rennen Vierter und Siebter und brachte ihm 18 Punkte ein.– Auf dem Lausitzring sind erstmals in dieser Saison Zuschauer zugelassen und die Tribünen können gemäß COVID-19-Regelung an beiden Renntagen zu einem Drittel ihrer Kapazität belegt werden.– Wenn die DTM Feldlinien auf dem Lausitzring nach oben – liegt zwischen Berlin und Dresden und eröffneten im Jahr 2000 – es wird zum ersten Mal auf einem 4.562 Kilometer langes Layout, einschließlich der überhöhten Schalten 1. RennenPhotographer Credit: Julian Kroehl / Red Bull Content PoolPhotographer Credit: Julian Kroehl / Red Bull Content Pool– wo die Fahrer vorher hätten abgebremst und nach links in einen kurvenreichen Infield-Abschnitt abgebogen, nun werden sie am Ende der Start-Ziel-Geraden Vollgas geben.– Kurve 1 ist eine 300 Meter lange Linkskurve im Tri-Oval der Strecke mit einer Schräglage von fast sechs Grad. Da das neue Layout bei den offiziellen Tests Anfang Mai nicht zum Einsatz kam, wird den Fahrern am Freitag ein optionaler 40-minütiger Streckentest angeboten, um sich mit den neuen Bedingungen vertraut zu machen.– Red Bull AlphaTauri AF Corse Team Manager Andrea Guidotti sagte: „Wir freuen uns sehr, auf dieser Streckenkonfiguration zu laufen, es sollte eine großartige Show für die Fans werden. Wir werden sehr kurz Zeit haben, uns daran zu gewöhnen, aber wir werden es“ versuchen, unser Daytona-Erlebnis optimal zu nutzen.“– Albon sagte: „Das wird eine interessante Herausforderung. Wir müssen uns am Freitag schnell anpassen, um für das erste Qualifying am Samstag bereit zu sein. Ich kann es kaum erwarten.“– Lawson sagte: „Der Lausitzring ist eine Strecke, auf der ich schon zweimal gefahren bin. Es ist eine sehr enge, technische Strecke, vor allem jetzt mit dem Oval wird es eine große Herausforderung. Es wird definitiv schwer zu überholen sein, also hoffe ich, dass wir Wir werden einige anständige Rennen haben und unsere Pace ist gut.Fakten zur DTM LausitzringVeranstaltung: Zweiter von acht DTM-Läufen 2021Datum: 23.-25. Juli 2021Ort: Schipkau (GER)Strecke: LausitzringLänge: 4.570kmFahrer und AutosAlex Albon (THA), #23 AlphaTauri Ferrari 488 GT3 Evo 2020, 18 PunkteLiam Lawson (NZL), #30 Ferrari 488 GT3 Evo 2020, 27 PunkteZeitplanSamstag, 24. Juli10:30 – 10:50: Qualifying für Rennen 113:30 – 15:00: Rennen 1Sonntag, 25. Juli10:10 – 10:30: Qualifying für Rennen 213:30 – 15:00: Rennen 2