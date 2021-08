INGO FRIEDRICH MIT DEM BUCH DIE PUHDYS IM SCHLOSS KLEIN LOITZ

Im Schloss Klein Loitz wird es ab 14 Uhr eine Signierstunde mit dem bekannten Cottbuser Fotografen Gerd Rattei geben der aktuell seine Fotografien von Portraits, Landschaften und Aktfotografien hier ausstellt. Der deutsche Fotograf Gerd Rattei erschaffte kunstvolle Aktbilder, die den Betrachter durch ihre empathische und höchst ästhetische Bildsprache fesseln. Im Interview spricht er über seinen inneren Antrieb und seine Ideale . Bekannt wurde Gerd Rattei durch seine Aktfotos, einige kleine Katalog-Bücher mit seinen Arbeiten sind im Bibliotheksbestand vorhanden.Ebenfalls befindet sich im Schloss das Romy Schneider Museum. Aktuell werden hier die Fotografien von Roger Fritz gezeigt. Roger Fritz wurde am 22. September 1936 in Mannheim geboren. Er ist in zahlreichen Sparten der Kunst vertreten – arbeitete als Autor, Regisseur, Produzent, Schauspieler und Fotograf. Das Interesse an der Fotografie erwachte mit einem Geschenk seines Onkels – der ihm eine Kamera überreichte. Roger Fritz arbeitete zunächst als Bäcker für acht Tage, später war er in der Gastronomie tätig. Im Anschluss erlernte er den Beruf des Baustoffgroßhandelskaufmann. Im Jahr 1955 lernte er den Fotografen Herbert List in München kennen, dem er später gelegentlich assistierte. Herbert List fotografierte während der Dreharbeiten zu Sissi die junge Romy Schneider. Zu dieser Zeit begegnete Roger Fritz Romy Schneider zum ersten Mal.Die im Romy Schneider Museum ausgestellten Fotografien von Roger Fritz zeigen Romy Schneider während der Dreharbeiten zu Luccino Viscontis Film „Boccaccio70“. Fritz agierte selbst als Schauspieler vor der Kamera – in der Zeit wo er nicht vor der Kamera stand agierte er als Fotograf am Set. Bei den im Romy Schneider Museum ausgestellten Fotos handelt es sich um Original Signierte Fotografien des Fotografen Roger Fritz. Die Fotografien können direkt im Romy Schneider Museum erworben werden.Ab 16 Uhr gibt es eine Lesung mit dem Autor des Buches DIE PUHDYS KOMMEN – IngoFriedrich. Der Autor Ingo Friedrich wurde am 8.8.1966 in Berlin-Friedrichshain geboren, kurz danach zog die Familie nach Thüringen, ab der 5.Schulklasse (1977) wieder nach Berlin. Als „Dorfkind“ in der Großstadt Freunde zu finden war nicht leicht, weswegen Friedrich sich lieber in die Welt der Musik flüchtete. Anfangs vor allem international, aber 1981 änderte sich alles. Nach der Jugendweihe tauschte er das zum Anlass geschenkt bekommene Geld gegen seinen ersten Kassettenrecorder und borgte sich zum überspielen von seinem Onkel ein paar LP´s. Darunter zwei Stück von den Puhdys. Ihre Texte, aber auch die Musik faszinierten ihn, so dass er sich in kürzester Zeit alle bis dahin erschienenen Platten kaufte.1994 lernte Friedrich auf dem Alexanderplatz in Berlin bei einer der letzten Veranstaltungen des „SoliBasars der Journalisten“ Uwe Beyer kennen. Er kannte damals schon viele Musiker und andere in der Musikbranche. 1999 veröffentlichte er die Puhdys-Biografie „30 Jahre Puhdys“ . Ingo Friedrich unterstütze diese Buchveröffentlichung und sein Name stand im Vorwort der Publikation. Befreundet sind beide bis heute.2009 lernte Friedrich im Netz durch eine Fan-Seite viele Gleichgesinnte kennen, wurde sofort gut aufgenommen und als „Das Buch“ bekannt. 2011 gründete er mit einem anderen Fan den Fanclub „Das Buch“ und dieser wurde, auch durch Fürsprache Uwe Beyers, vom Puhdys-Management als einziger offizieller Puhdys-Fanclub anerkannt. 2011 entstand die RBB Doku: „Treue, Spaß und Leidenschaft – Fans in Berlin“, im Jahr 2015 war Ingo Friedrich Teil einer weiteren Doku, diesmal für den MDR.Wann: Samstag, den 21. August 2021Wo: Romy Schneider Museum Schloss Klein Loitz , Reuthener Straße 3803130 Felixsee O.T. Klein LoitzBeginn: 14.00 UhrAusstellung Romy Schneider & Gerd Rattei14.00 UhrAutogrammstunde mit Gerd Rattei16.00 Uhr Buchlesung mit Ingo FriedrichDIE PUHDYS DAS BUCHim Anschluss Autogrammstunde und Gesprächsrunde mit dem AutorEintritt: 5,00€