Das Spremberger Spreekino präsentiert neues Veranstaltungsformat

Dazu gelang es ihm den Komponisten und Arrangeur Frank Hollmann zu gewinnen, eigens für dieses Fest eine Musikformation zusammenzustellen. Der aus Brandenburg stammende Frank Hollmann, arbeitete nach dem Studium viele Jahre als Solopianist am Berliner Friedrichstadtpalast und schuf für das große Revuetheater zahlreiche Kompositionen und Arrangements. Aber auch Musikergrößen wie Klangkünstler Christopher von Deylen – alias Schiller schätzen die Arbeit des Pianisten und Dirigenten. Für seine Arbeiten wurde Frank Hollmann u.a. 2015 mit dem „Deutschen Musical Theaterpreis“ in der Rubrik „Beste Musikalische Gestaltung“ und 2019 mit der „Goldenen Schallplatte“ ausgezeichnet.Zum Spreekino-Fest in Spremberg konnten die Zuschauerinnen und Zuschauer die Musikformation in den verschiedensten musikalischen Stilen erleben. Zusammen mit Frank Hollmann und Band waren Künstler wie Keye Katcher, Annemarie Pätzold und Josephine Strauch mit an Bord.Viele kennen Keye Katcher aus dem Fernsehen. Er nahm an der zweiten Staffel „The Voice of Germany“ teil und machte sich damals als Paradiesvogel einen Namen. Am 10. und 11. September sang er auf der Bühne des Spreekinos Spremberg beim SpreeKinoFest.Livemusik bis in den späten Abend: Mit dem Spreekinofest Musik endlich wieder hautnah und live erleben! Alle Musikliebhaber*innen konnten hier an zwei Tagen Musik in allen Facetten erleben. Live-Musik der verschiedensten Genres begeisterten die Zuhörer. Das Spreekinofest bereichert das kulturelle Leben für Spremberg und Umgebung.Im Großen Saal als Konzertformation wurden verschiedene Passagen aus der Filmmusik gespielt, als Tanzband auf dem Parkdeck erlebte man die Musikformation mit aktuellen Songs und Oldies wie „Mehr davon“ von Lotte, Mark Forster usw., als Latin-Combo im Foyer und als Jazzformation zum Ausklang des Abends. Dazu gab es das „Fliegende Bufett“ des Restaurants „Inselperle“ und cineastische Kostbarkeiten und Frivolitäten in den Kinosälen.