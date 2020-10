Training am Samstag, Pokale beim Kartslalom für den SMC am Sonntag

Faßberg : MTC Faßberg |

Ein fast normales Motorsportwochenende

Mit dem Kartslalom Training am Samstag bei den Stadthägern und einem Rennen am Sonntag war es schon fast wie immer in einer normalen Saison. Beim MTC Faßberg ging für die Stadthäger Kartsportler die veranstaltungsarme Saison im Jugendkartslalom nun zu Ende. Sämtliche Pokalwertungen wurden pandemiebedingt schon lange abgesagt, aber vier Kinder vom Stadthäger Motor Club e.V. im ADAC haben sich für die Hoffnung auf einen Pokal doch noch auf den Weg gemacht. Und gelohnt hat es sich tatsächlich auch. Durch den nächtlichen Regen war auch morgens zur K1 die Fahrbahn immer noch feucht und rutschig. 10 junge Kinder traten an und umrundeten den recht langen Parcours, der mit vielen verschiedenen Pylonenfiguren bestückt war. Logan Brandts, der erst sein zweites Rennen fuhr, kam auch gut mit allen Aufgaben zurecht. Nur das letzte „Deutsche Eck“ genau vor der Zielgasse wurde ihm mit einer Pylone in jeder Wertungsrunde zum Verhängnis. Aber über einen tollen 4. Platz war nicht nur er sehr stolz, auch Mutter Julia und Vater Fabian freuten sich sehr. Bennet Stahlhut, der noch Ende Oktober beim Kartslalom Supercup 2020 in Bernsheim an den Start geht, platzierte sich gleich hinter Logan auf Rang 5.Bei Erik Tietz in der K3 hatten sich 15 Teilnehmer zum Start eingefunden. Auch Erik hatte in jeder Wertungsrunde eine Pylone, die ihn dann in der Gesamtwertung auf Platz 6 landen ließ.Jannik Stahlhut hatte in der K4 nur einen einzigen Konkurrenten und belegte für sich dann Platz 2, nachdem es dann auch noch einen Regenguss gab.Die ältesten Kinder (15 Jahre und darüber) hatten am Samstag in Oschersleben die Gelegenheit, beim Testtag des ADAC Slalom Einsteiger-Cup in einem Opel Adam eine weitere Motorsport Richtung zu begutachten. Vier junge Männer und eine junge Dame vom SMC nutzten diese Chance und drehten erste Runden im Rennwagen. Alle waren begeistert davon und hoffen, dass 2021 wieder möglichst normal mit allen Rennserien und Prädikaten stattfinden kann.