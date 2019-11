Singspiel "Der Nikolaus kommt heut" mit Kinderchor und Bänd am 8.12.19

Der Nikolaus kommt heut!



Rund 80 Kinder zwischen 4 und 10 Jahren aus den Musikkursen der Stadtkapelle haben schon sehr viel Vergnügen bei den Proben zum Singspiel "Der Nikolaus kommt heut".



Am 8. Dezember um 16 h ist es dann so weit. Unter der bewährten Moderation von Shooting star Paul (9 Jahre) werden dann Kinderchor und Nikolausbänd auf der Bühne Platz nehmen. Zur Geschichte sei schon mal so viel verraten: Wie immer kurz vorm Nikolaustag werden die Erwachsenen nicht müde, die immer gleiche Geschichte zu erzählen: "Der Nikolaus sieht alles. Er schreibt alles in sein goldenes Buch. Er beschenkt nur artige Kinder". Lena, die Hauptfigur aus unserer Geschichte, hat schon ganz schön Bauchgrummeln.



Und dann ist es soweit: Der Nikolaus kommt heut!

Und tatsächlich, er hat ein goldenes Buch dabei. Aber dann passiert etwas völlig Unerwartetes, nämlich...… - aber nein, mehr wird noch nicht verraten. Wer wissen will, wie die Geschichte ausgeht, der muss es schon selbst rausfinden.