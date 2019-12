Erwitte : KunstAtelier-Galerie kontraste |

Ausstellung FrauenART 8 - Exhibition Women sART 8



Hiermit laden wir ein zur Vernissage am Samstag 18.01.2020, 19:30 Uhr.

Begrüßung und Einführung: José S. Ocón.

Musikalische Begleitung: ANDERERSAITS, mit Anjy Jacob und Andreas Franke.

Einige der Künstlerinnen sind anwesend. Für unsere Gäste stehen ein kaltes Buffet und Getränke zur Selbstbedienung.



Unser Ausstellungsprogramm für 2020 beginnt mir der Präsentation von sieben

Künstlerinnen, die in FrauenART 8 jeweils eine Auswahl ihrer Kreationen ausstellen.

Sieben weibliche Kunstschaffende sehr unterschiedlicher Herkunft mit sehr verschie-

denen Themen und Techniken, die gemeinsam ihre Professionalität und die Liebe

zur Kunst haben.

Zwei davon stellen zumersten Mal bei uns aus: Die Ukrainerin ALINA KHRAPCHYSKA, die eine Serie ihrer Ölgemälde mit Landschafts- und floralen Motiven präsentiert

und die ostdeutsche CHRISTINA SIMON, die eine große Meisterin der Linolschnitt-

technik ist.



Unsere langjährige italienische Freundin ANNA MARIA MERULLI ist in der Ausstellung präsent und zwar mit einer Serie ihrer märchenhaften Figuren und Allegorien

sowie Alltagsszenen, und zwar sowohl in Acryl sowie auch als Collagen.

LAURA HÖTGER stellt einige Objekte und Bilder aus, die durch ihre georgische

Herkunft inspiriert sind.

MINEKE REINDERS aus den Niederlanden, zeigt eine Auswahl ihrer tollen Aquarellen, mit Motiven aus verschiedenen Ländern.

MORES RABENSTERN, stellt nach Jahren Abwesenheit, zum dritten Mal bei uns

mehrere ihrer sehr fantasivollen und sehr akribisch ausgearbeiteten Collagen aus,

mit Motiven die zum Nachdenken anregen sollen.

Über EVELYN OCÓN an dieser stelle zu schreiben erübrigt sich, denn alle, die sich

für unsere Auusstellungen und uns interessieren, wissen, dass sie tolle abstrakte

Kunstwerke malt. Ihre Teilnahme an den in zweijährigen Turnus stattfindende

FrauenART-Präsentationen ist natürlich ein Muss.



Die Ausstellung kann bis zum 12. April 2010, 19:00 Uhr, Mi,-Mo. 14-19 Uhr

kostenlos und unverbindlich besucht werden. Wir freuen uns auf Ihre Anwesenheit und danken Ihnen für Ihr Interesse.

KunstAtelier-Galerie KONTRASTE - Evelyn und José S. Ocón

www.galerie-kontraste.name (Ausstellungen).