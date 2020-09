Kneipp Verein Ochsenhausen e.V. : 02.12.2020 Gut geschützt durch den Winter nach Hildegard von Bingen

Der Kneippverein Ochsenhausen e.V. bietet nun auch Informationsveranstaltungen und Vorträge zur Ernährung nach

Hildegard von Bingen in Zusammenarbeit mit dem Vereinsmitglied Jutta Martin mit Ihrer Firma DiVeRa an.



Der Name der Firma DiVeRa, setzt sich aus den Abkürzungen der Richtlinien Hildegards zusammen.



Di für discretio, das rechte Maß in allem, der goldene Mittelweg

Ve für Veriditas, die Grünkraft, aus der das Leben entsteht

Ra für Ratio, der Verstand, mit dem wir unser Leben meistern sollen.



Der Titel des Vortrages ist . "Gut geschützt durch den Winter" 



Gut geschützt durch den Winter Ursache eines geschwächten Immunsystems sind u.a.

falsches Essen, stressiger Lebensstil und diverse Tabletten wie Antibiotika, Alkohol, Zigaretten.

Man sagt nicht umsonst, das Übel liegt im Darm. Erfahren Sie, wie Sie nach den Impulsen der

Hl. Hildegard den Aufbau einer gesunden Darmflora unterstützen, können, Ihr Immunsystem

stärken und so gesund und fit durch die kalte Jahreszeit kommen.





Wo : Ringhotel Mohren, Ochsenhausen

Wann: Mittwoch, 02.12.20, 19.00Uhr bis ca. 20.30 Uhr

Kräuterverkauf passend zum Thema im Anschluss an den Vortrag.

Infos unter:



Jutta I. Martin

DiVeRa Ernährung nach Hildegard von Bingen

07352/9479161





Eintritt 7 Euro.

Bitte Mund-Nasenschutz Masken mitbringen.





Gastgeber der Veranstaltung :



Kneipp Verein Ochsenhausen e.V.

Diplom-Volkswirt

​Rainer Schick

Lerchenstrasse 7

88416 Ochsenhausen