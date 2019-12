Großer Secondhand-Faschingsmarkt in St. Ottilien

Eresing : Erzabtei St. Ottilien |

Gemeinsam mit der Erzabtei St. Ottilien veranstaltet die aktion hoffnung in St. Ottilien zum neunten Mal einen Secondhand-Faschingsmarkt. Große und kleine Faschingsfreunde erwartet eine Auswahl von mehr als 2.000 Kostümen und dazu passende Accessoires zu jedem Thema.



Der Reinerlös aus dem Benefizverkauf kommt der Arbeit der Missionsbenediktiner im St. Maurus Center in Nairobi in Kenia zugute.