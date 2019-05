Neue Internetseite heimatmenschen-ennepetal.de ist jetzt online

Heimatmenschen-Ennepetal.de, ist das neue Online-Zuhause für alleEnnepetaler, die Interesse daran haben, sich aktiv und konstruktiv ander Entwicklung ihrer Stadt zu beteiligen."Wir verstehen uns als neuartiges Dialogtool zwischen Informationund Interaktion, welches das Wirgefühl mit den Ennepetaler Bürgernentwickeln und stärken soll", so einhellig Barbara Mittag und Olaf Dauvon My City.Die Homepage wird von My City Ennepetal e.V. betrieben und wurdevon der Agentur Tomkomm aus Ennepetal erstellt.Das Projekt wurde mit Fördermittel finanziert.www.heimatmenschen-ennepetal.de