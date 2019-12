Viele Steinekünstler haben wunderschöne Weihnachtsmotive auf den Steinen gemalt und diese werden in einigen Gottesdiensten zu Weihnachten in Körben zum mitnehmen ausgelegt.So z.B. in der ev. Gemeinde Oberbauer und im Kindergottesdienst der ev. Gemeinde in Voerde.Speziell in den Kindergottesdiensten möchte man dort den Jüngsten eine Weihnachtsüberraschung verschaffen.