Ennepetaler Steine überrollen Ennepetal

Rund 7000 Personen haben hierzu innerhalb weniger Tage das eigens produzierte Video gesehen."Es geht um das bemalen von Steinen und aussetzen in Ennepetal um Menschen zum Lächeln zu bringen", so der Initiator und Innenstadtmanager von Ennepetal Olaf Dau.Hunderte von kreativen Menschen in Ennepetal, sind bereits aktiv und auch die Stadt Ennepetal beteiligt sich mit der "Kluterthöhle" und dem "Platsch".Derzeitig erfolgreich läuft auch die "I-Männchen Aktion" zur Einschulung der Grundschüler in Ennepetal.Insgesamt 220 "I-Männchen" sollen mit einem Glücksbringerstein an ihrem ersten Schultag überrascht werden.Gleich mehrere Videos zu den Aktionen von My City Ennepetal e.V. sind bereits im Netz.