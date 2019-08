Ennepetaler I-Männchen erhalten Glückssteine

So waren dutzende kreative Steinekünstler damit beschäftigt, rund 240 individuelle Glücksbringersteine für alle Sieben Grundschulen in Ennepetal zu malen."Unglaubliche Kunstwerke mit einem wahnsinnigen Engagement kamen da zustande und wir hoffen den Einschülern eine Freude zu machen und auch Glück zu bringen", so Innenstadtmanager Olaf Dau dankbar über den reibungslosen Ablauf.Weitere Aktionen sollen übrigens, bei dem enormen Wachstum der "Ennepetaler Steine"-Gruppe, demnächst bei einem Gruppenabend besprochen werden.