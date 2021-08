ÖDP Demokratiewagen in Elmshorn

Elmshorn : Alter Markt |

Der ÖDP Bauwagen macht halt in der Stadt Elmshorn und zeigt das die ÖDP sehr vielseitig ist.

Es besteht die Möglichkeit bei ökologischen angebauten und transportierten Segelkaffee,der gegen Spende ausgegeben wird, mit ÖDPlern zu plaudern. Die Spenden von Kaffee kommen dem Kinderschutzbund Elmshorn, Alleinerziehende Norddeutschland und Willkommensteam Elmshorn (angefragt) zugute. Die ÖDP zeig sich offen und auch sozial bewusst. Für die ÖDP ist das Gespräch mit den Bürgern wichtig und auch für die Belange der Bürger offen.

Mit dem Demokratiewagen symbolisiert die ÖDP das der Bundestag umgebaut werden muß um effektiver und ökologischer werden. Der Demokratiwagen steht in der Fußgängerzone Alter Markt Elmshorn in der Zeit von 10 Uhr bis 18 Uhr.