Ellgau : Mehrzweckhalle |

Schaurig – schön wird es in der Mehrzweckhalle in Ellgau, denn das Jugendorchester „Viva la Musica“ lädt am Sonntag, 31.Oktober um 16.00 Uhr zum Halloween-Konzert ein.

Unter der Leitung von Manfred Braun dürfen sich die Besucher auf ein abwechslungsreiches, musikalisches Programm freuen.

Eine passende Verkleidung ist erwünscht. Für den Besuch des Konzerts gilt die 3G-Regelung. Der Eintritt ist frei.