Schützengesellschaft Badenhausen lädt zum Pokalschießen am 18. Juni ein

Schützengesellschaft Badenhausen lädt zum Pokalschießen am 18. Juni ein



Badenhausen (kip) Zum Pokalschießen am Sonntag, 18. Juni, lädt die Schützengesellschaft Badenhausen, alle Schützenbrüder von 15 - 18 Uhr ins Schützenhaus, herzlich ein. Am 18. Juni werden der Gemeinde-Pokal und auch der Junggesellen-Pokal für die Schützenbrüder im Alter von 14 - 17 Jahren ausgeschossen. Die Schützenbrüder, die am Wettbewerb des Junggesellen-Pokals teilnehmen wollen, werden gebeten, die Einverständniserklärung ihres gesetzlichen Vertreters mitzubringen.

Beim Schießwettbewerb am 18. Juni wird zusätzlich der Beulshausen-Pokal für die beste Platzierung bei allen drei Schießen vergeben.

Die Bedingungen für das jeweilige Schießen hängen im Schützenhaus öffentlich aus.

