Slalom bei 37 Grad

Einbeck : MSF Dassel-Mackensen |

Kart in Einbeck und Clubsport-Automobilslalom in Salzgitter

Nicht nur der Mensch am Steuer kämpft mit der Hitze, auch die Reifen haben zu kämpfen. Beim Clubsport-Automobilslalom verlor ein Auto ein Rad ganz, andere überfuhren einfach den Bordstein. Christian Greth vom Stadthäger Motor Club e.V. im ADAC mit seinem VW Lupo blieb glücklicher Weise von solchen widrigen Situationen verschont. Zwar verschaltete er sich in Lauf 1 und warf auch noch eine Pylone, aber es gab keine Schäden am Auto. Doch leider gab es bei acht Fahrern dann nur die „rote Laterne“ dafür. Lauf 2 war besser und auch fehlerfrei. Erfreut sah er dann, dass es Platz 4 in der Endwertung auf der Ergebnisliste war.Bei den Motorsportfreunden Dassel-Mackensen kämpften einige Stadthäger Kartfahrer um gute Platzierungen. Jannik Stahlhut kam ohne Fehler in der K4 auf Platz 12 von 15 jungen Menschen. Samantha Ann Brand (K3) war mit Platz 5 genau in der Mitte der 10 Starter. Ebenso im Mittelfeld war Eric Lammering mit Rang 10 von 20 Kindern der K2. Davor waren Chris Rädke und Erik Tietz auf Platz 9 und 8. Weniger als eine Sekunde Unterschied lag zwischen Chris und Erik dabei.Große Freude gab es dann in der K1 für Bennet Stahlhut. Knapp am Podest vorbei erreichte er Platz 4 von 20 Mitfahrern. „Und ich bin nicht dabei“, schrieb Vater Oliver per WhatApp etwas enttäuscht. Gern hätte er dieses freudige Ereignis live miterlebt. Ein großer Pokal verschönert nun Bennets Zimmer in Niedernwöhren. Nevio Ilias Schulz wurde 10., Marlon Harms 12., Alexander Flieger 13., Kornelius Barthel 15. und Sally Rädke 16. der Klasse.Bei vier Fahrern der K1E waren heute Rang 3 und 4 für Mads Rinne und Marlo Leander Schulz Endstand.Damit geht es nun für alle in die Sommerpause. Bei den zwei Ferienspaß Aktionen vom SMC haben dann daheim gebliebene Kinder die Möglichkeit, mal in den Jugend-Kartslalom zu schnuppern. Plätze sind noch frei, mehr Infos dazu gibt es auf der Homepage des SMC unter www.stadthaeger-motor-club.de