Vom Preis eines Lebens

Was ist ein Leben wert? Was ist ein „Menschenleben“ wert?

„Leben“ ist eine Zeitraumgröße; „Leben“ hat einen Anfang (zum Beispiel Geburt) und „Leben“ hat ein Ende, eben den Tod. Zwischen diesen beiden Zeitpunktereignissen liegt die Zeit, der Zeitraum, des Lebens. Die Formulierung: „Leben retten“ ist mithin immer falsch, niemand kann „das Leben“ retten, man kann allenfalls das Ende des Lebens, den Tod, etwas hinauszögern.Welchen Wert hat „das Leben“? Relativ zu einander: ich, ein Mensch lebe, ich zertrete einen Regenwurm. Der Mensch tötet den Wurm, welchen Wert hat das Leben des Wurms im Verhältnis zum Leben des Menschen? Das Leben des Wurms ist geringwertiger – sagt der Mensch; das ist die Bewertung des Lebens nach dem Maßstab des Menschen. - Und nach den Maßstäben des Wurms?Wie ist das im Verhältnis vom Mensch zum Reh, überfahren oder ausweichen und sich selbst vielleicht verletzen? Nach menschlichen Maßstäben: Reh überfahren, Reh tot, - sehr menschlich gedacht. (Merke: die Doppeldeutigkeit des Wortes „menschlich“!)Wie ist das allgemein: Leben eines Menschen, gegen Leben eines anderen Lebewesens, einer Pflanze eines Tieres? Nach menschlichen Maßstäben ist das Leben des Menschen immer höherwertig – sehr menschlich gedacht, typisch menschlich gewertet. - Wer es so gesagt haben will: Was sagt wohl der Gott als Schöpfer alles Lebens zu dieser Sicht der Menschen?Gut. Bleiben wir beim Menschen. Welchen Wert hat das Leben eines (weißen) Europäers im Verhältnis zu einem Gelben, Roten, Braunen, Schwarzen? Wie war dieser Wert vor hundert Jahren, wie ist er heute bemessen? In wessen Maß gemessen: dem des Europäers oder dem des Schwarzen?Welchen Wert hat das Leben eines Deutschen im Verhältnis zum Leben eines Italieners, eines Türken, eines Inders, eines …? - Nachrichten: „Beim Erdbeben in xy sind drei Deutsche umgekommen.“ Von den zehntausend Einheimischen kein Wort. Also: welchen Wert hat das Leben eines Deutschen?Welchen Wert hat das Leben eines Feindes im Krieg im Verhältnis zum Leben eines Soldaten der eigenen Truppe? Welchen Wert hat das Leben eines Gegners im politischen Kampf? Welchen Wert hat das Leben eines Kommunisten, eines (Neo-)Nazis, eines Mörders, eines Terroristen, eines Zivilisten, eines Unschuldigen, eines Unbeteiligten, eines Polizisten jeweils im Verhältnis zur eigenen Position?Wie weit hängt die Bewertung davon ab, wer Opfer und wer Täter ist? Ein Zivilist erschießt einen Polizisten: klar, ein Mörder! Und ein Polizist erschießt einen Zivilisten: kaum eine Untersuchung, jedenfalls keine Verurteilung. Entschädigung? Welchen Preis hat das Leben eines Zivilisten, eines Unschuldigen, eines Unbeteiligten? - Wo ist der Aufschrei der Ethikprediger, der Moralisten, der Gottesmänner? - Anregung zum Nachdenken: Recht und Rechtsstaat, und, na ja auch: Gerechtigkeit.Welchen Wert hat das Leben eines Kindes im Verhältnis zum Leben eines Erwachsenen, eines Alten, eines Gebrechlichen, eines im Comaliegenden?Welchen Wert hat Dein Leben im Verhältnis zu meinem Leben? Wie ist Deine Bewertung? Meine Bewertung ist Eindeutig: Mein Leben ist unendlich viel mal mehr Wert als Deines. Und doch steht in meiner Patientenverfügung: Keine Organspende, ausgenommen zum Vorteil bestimmter naher Angehöriger und zwar dann auch, wenn sie meinen Tod bedeutet.Wie ist das also mit den aktuellen Coronatoten, wie viel darf die Verzögerung deren Tod die Gesellschaft kosten?(Verweis auf meinen Beitrag: Corona 12 - Kosten)05.08.2020Hermann MüllerBentierodeBentieröder Bruch 8D-37574 Einbeck