Kulturhoheit der Länder und die richtigen Schulferien.

Die Bundesländer halten bei uns ihre Kulturhoheit fest, es ist ja fast das Einzige, was sie in eigener Selbständig beschließen und durchführen können. Also muss jede Regierung, möglichst alle vier Jahre eine andere, zeigen was sie kann. Irgendwas muss immer in oder an den Schulen geändert werden. Selbstverständlich stets und immer zum Kindeswohl, dem, wie ein Familienrichter in Hameln richtig definierte, dem Wohle der Kinder. Nun wissen wir es alle ganz genau.Der jüngste Streit geht um die Schulferien, um den richtigen Zeitpunkt dieser Ferien. Bayern, das Bundesland mit den besten Schulen, den besten Vergleichsergebnissen, den besten Abiturienten, und das alles, weil Bayern auch die besten Schulferien hat.Ihr restlichen Bundesländer, lernt endlich von den Bayern, wenn ihr etwas für eure Schulen, und selbstverständlich dem Wohle der Schüler etwas tun wollt – und das wollt ihr doch alle – dann müsst ihr endlich nur das tun, was die besten Menschen in Deutschland (ich bin geborener Saupreiß, ich muss dass wissen) die Bayern tun – und fangt endlich mit den Schulferien an: Alle Schulferientermine müssen nur genau auf die gleichen Tage und Stunden gelegt werden, wie es uns Bayern vormacht, dann und nur dann verbreitet sich das Kindes- und Schülerwohl über das ganze Land.In der Schule lernte ich noch: „Von Stalin lernen, heißt siegen lernen!“ Falsch! Ganz falsch! Richtig ist: Von Bayern die richtigen Schulferientermine übernehmen! Kein Streit unter den Ländern, Schulwechsel über Ländergrenzen hinweg jederzeit möglich. Von Bayern die Schulferientermine übernehmen, heißt bayerischen Wohlstand für jeden.Und Frieden auf Erden und den Bayern ein Wohlgefallen.28.11.2019Hermann MüllerBentierodeBentieröder Bruch 8D-37574 Einbeck