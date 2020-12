Corona soll es richten: mehr Lohn für Krankenpflegerinnen, Kassiererinnen, ...

Wie soll das gehen?Erster Versuch. Alle Löhne und Gehälter werden um einen bestimmten Prozentsatz, zum Beispiel 10 Prozent, erhöht; wer das bezahlt, sei erst mal egal. Wären Sie damit zufrieden? Aber nein doch, bestimmte Berufsgruppen sollen doch wegen ihres besonderen Einsatzes bei gleichzeitiger besonderer Gesundheitsgefährdung mehr Lohn bekommen. Also so nicht.Zweiter Versuch. Alle Löhne und Gehälter werden um einen bestimmten festen Betrag, zum Beispiel 100 Euro, erhöht; wer das bezahlt, sei wieder erst mal egal. Abgelehnt, Begründung wie zuvor.Dritter Versuch. Alle Löhne und Gehälter unter einer noch zu bestimmenden Grenze, zum Beispiel 4.000 Euro Monatseinkommen, sollen um einen bestimmten festen oder Prozent Betrag erhöht werden, schließlich muss der VW-Chef nicht auf diese Weise gefördert werden. Mindestens scheinbar sozial, nur die kleinen Einkommen werden erhöht. Abgelehnt?Vierter Versuch. Nur die Löhne und Gehälter bestimmter (in einer Liste einzeln aufgeführter) Berufsgruppen werden um einen festen oder Prozent Betrag erhöht. Einverstanden? Abgelehnt!Erste Bewertung. Wir haben viele Lohn- und Gehaltstarife, wir haben innerhalb eines jeden dieser Tarife mehrere bis viele einzelne Lohn- oder Gehaltshöhen. Dieses gegebene Lohn- und Gehaltsgefüge mag schlecht und ungerecht sein, aber eine punktuelle Erhöhung eines Tarifs, oder gar einer einzelnen Lohn- oder Gehaltserhöhung macht dieses Gehaltsgefüge zwar anders aber nicht besser, nicht gerechter. Es wird von vielen anderen Stellen Proteste geben, auch sehr gut begründete.Lösungsvorschlag. Gebraucht und gesucht wird ein neues Lohn- und Gehaltssystem. Erste Möglichkeit. Die Spannweite von dem niedrigsten bis zum höchsten Lohn wird zusammengeschoben, indem die kleinen mehr, die mittleren wenig, die großen gar nicht erhöht werden, wenn zum Beispiel die Spannweite am Anfang 1 zu 50 ist, dann soll sie nach der Änderung nur noch 1 zu 25 sein. Das entspricht so ungefähr oben dem dritten Versuch. Das richtig auszuhandeln wäre eine Aufgabe für die Gewerkschaften.Zweite Möglichkeit. Die Betroffenen sind der Meinung, dass ihre Gehälter erhöht werden müssen. Dann frage ich: Warum steht diese Forderung nicht schon längst auf der Forderungsliste der Gewerkschaften und warum wurde diese Forderung nicht schon längst mit einem unbefristeten Streik durchgesetzt?Übrigens: Den Job an der Kasse wird es ohnehin nicht mehr lange geben. Die ersten automatischen Kassen sind im Test: mit guten Ergebnissen – und jeder Automat ist billiger als ein Mensch, auch wenn der unterbezahlt wird.07.12.2020